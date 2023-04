Kunst in Düsseldorf Malen ohne Leinwand

Die gebürtige Kielerin mit Atelier in Lierenfeld ist die aktuelle Rom-Preisträgerin der Villa Massimo. Das ist schon etwas Außergewöhnliches, denn der Preis wird an junge Künstler verliehen, „die über außergewöhnliche Qualifikationen und großes Talent verfügen“, so die Ausschreibung, und bereits erste öffentliche Erfolge aufweisen können. Das ist bei Liza Diekwisch durchaus der Fall, der Förderpreis für Bildende Kunst der Stadt Düsseldorf ist nur eine von vielen Auszeichnungen der Kunstakademie-Absolventin (bei Katharina Grosse), die ihre Arbeiten unter anderem auch schon im Kunstpalast Düsseldorf zeigen durfte. Der jetzt verliehene Rom-Preis hat für sie schon deswegen einen hohen Stellenwert, da er mit einem einjährigen Stipendium in der italienischen Hauptstadt verbunden ist, der Aufenthalt in Rom inklusive Atelier mit acht Meter hohen Decken und Wohnung soll ihr Inspiration und künstlerische Orientierung ohne finanzielle Engpässe ermöglichen.