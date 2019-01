Neue Ausstellung: Körpergefäße mit Flügeln

Die Österreicherin Ulrike Müller hat den Kunstverein am Grabbeplatz zu einem Container der Malerlust verwandelt.

Die Malerei ist in den Kunstverein eingezogen. Teufelchen und Vasenwesen lauern auf Monotypien als launige Motive. Coole High Heels sind in Teppichen verknüpft, und fragile Blumen wurden mit matissescher Leichtigkeit zu Papier gebracht. Malerei im besten und innovativsten Sinne zugleich. Das ist eine große Überraschung in dem experimentellen Ort am Grabbeplatz, den Eva Birkenstock seit zwei Jahren leitet und munter bespielt. Mit Ulrike Müller als Künstlerin will Birkenstock vielfach an Düsseldorf und seine großen Maler anknüpfen, die Düsseldorfs Stärke waren und sind, an die Erweiterung des Malereibegriffs, die hier stattgefunden hat. Gleichzeitig soll auch ein Quäntchen Internationalität den Ort durchwehen.