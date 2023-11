Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Mahnwache vor Düsseldorfer Synagoge

Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Düsseldorf ruft für Freitag zu einer Mahnwache in Solidarität mit der jüdischen Gemeinde auf. Die Veranstaltung mit dem Titel „Nie wieder ist jetzt“ soll um 18.30 Uhr zu Beginn des Shabbat vor der Synagoge stattfinden, wie die Gesellschaft am Dienstag in Düsseldorf ankündigte. Geteilt wird der Aufruf auch von den Freunde- und Förderkreisen der Düsseldorfer Kulturinstitutionen.