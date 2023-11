Demokratie- und Bildungszentrum geplant Neue Räume für die Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf

Die Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf soll neue Räume bekommen, in denen Seminare und Workshops zum Beispiel für Schulklassen stattfinden können. In unmittelbarer Nähe zu dem Institut an der Mühlenstraße will die Stadt dafür offenbar Räumlichkeiten anmieten. Das geht aus einem Antrag hervor, der in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses auf der Tagesordnung steht. Ziel ist die Einrichtung eines Demokratie- und Bildungszentrums, für das demnach auch schon ein Name gefunden ist: Beatrice-Strauss-Bildungszentrum.