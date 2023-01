Feiern in Düsseldorf Neuer Club in der Düsseldorfer Altstadt eröffnet

Mitten in der Altstadt abschalten und so fühlen, als wäre man gerade im Urlaub: Im neuen Mahiki Club ist genau das das Konzept. „From Mahiki with love“ lautet das Motto, unter dem Betreiber Emin Costa am 21. Januar offiziell die Türen in seinem neuen Club öffnet. Offiziell wird der erste Partyabend kommende Woche Samstag sein, heute veranstaltet Costa ein erste Party für geladene Gäste.