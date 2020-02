Magazin : Viele Tipps zum gesunden Leben in Düsseldorf

Düsseldorf Auf fast 150 Seiten gibt es in „Düsseldorf lebt gesund!“ Anregungen, Informationen und Adressen.

(semi) Mit „Selbstoptimierung“ ist die neue Ausgabe des Magazins „Düsseldorf lebt gesund!“ überschrieben. Auf fast 150 Seiten gibt es viele Informationen, Tipps und Anregungen dazu, wie man sein Leben in der Landeshauptstadt gesünder gestalten kann. Leser erfahren auch, dass sie in einer „Healthy City“ leben und was das bedeutet. Warum man sich in diesen Zeiten besonders intensiv mit seinem Körper beschäftigt, ist eine Frage, die im Mittelpunkt steht.