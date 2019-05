Versuchtes Sexualdelikt in Düsseldorf-Friedrichstadt : Mädchen in Wohnung bedrängt - Polizei veröffentlicht Phantombild

So soll der Tatverdächtige aussehen. Foto: RPO/Polizei Düsseldorf

Düsseldorf Ein Mann hat am Dienstag versucht, ein Mädchen in Düsseldorf in eine Wohnung zu drängen. Nun gibt es ein Phantombild des Unbekannten.

Nachdem ein junges Mädchen am Dienstagnachmittag beinahe Opfer eines Sexualdeliktes wurde, wendet sich die Polizei nun mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit.

Der Angreifer wird als etwa 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hat helle Haut, kurze schwarze Haare und einen Oberlippenbart, soll aber auch wenige Haare am Kinn haben. Seine Augen beschreibt das Kind als groß, aber eher "platt". Er trug eine weite braune Jogginghose und eine schwarze Strickjacke beziehungsweise einen Pullover.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0211-8700.

(hsr)