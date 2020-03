Macht die Restaurants doch endlich zu!

Düsseldorf Die Stadt findet, die Gastronomie gehöre zur Nahversorgung und solle offen bleiben. Aber wenn wir die Ausbreitung von Corona konsequent eindämmen wollen, müssten wir schlicht zuhause essen.

Es wäre ja etwas anderes, wenn die Lage nicht stetig dramatischer würde. Anfangs war man nur gefordert, das Händewaschen zu intensivieren und das Händeschütteln möglichst zu lassen – wer da noch das gesellschaftliche Leben in vollen Zügen genießen wollte, dem war das kaum übel zu nehmen. Inzwischen hat sich die Situation aber deutlich geändert – spätestens mit der Schließung von Kitas und Schulen, die für Eltern und Kinder einen massiven Einschnitt in ihr tägliches Leben bedeutet. Und die auch allen anderen gezeigt hat: Hier passiert etwas, das wir so noch nicht erlebt haben.

Vielleicht ist es sogar verständlich, dass sich auch in dieser Situation Menschen darüber aufregen, dass in ihr übliches Freizeitverhalten eingegriffen wird. Dass Museen und Kinos geschlossen sind, die Theater nicht mehr spielen, die Bars nicht mehr öffnen. Denn auch das haben wir noch nie erlebt, und es befremdet uns, vielleicht besonders uns Düsseldorfer, die üblicherweise spätestens beim Erreichen der Zehn-Grad-Marke die Außenterrassen der Stadt dicht besiedeln, die ihre Hausbrauereien nicht nur am Wochenende lieben und das vielfältige Kulturleben in vollen Zügen genießen. Dass ausgerechnet jetzt der Frühling durchbricht und uns das Einigeln im eigenen Wohnzimmer noch weniger schmackhaft macht, hilft auch nicht.