Sport-Kolumne : Luxus-Radeln für zu Hause

Eine Nutzerin trainiert zu Hause auf einem Peloton-Bike. Foto: Peloton

Düsseldorf In den USA ist Peloton seit acht Jahren erfolgreich. Für ein Heim-Fitnessgerät bietet das Spinning-Rad tatsächlich viel Spaß und Motivation – es hat allerdings seinen Preis. Ein Sporttest im Ladenlokal.

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange

Acht Jahre nach seiner Gründung will das US-Fitnesskonzept Peloton auch in Deutschland Fuß fassen. In seiner Heimat sowie in Kanada und Großbritannien bringt das Unternehmen es auf fast 100 Geschäfte, in denen vor allem ein Produkt angeboten wird: ein Fitness-Fahrrad mit Bildschirm. (In den USA gibt es seit kurzem auch ein Laufband.)

Der Preis ist nicht ohne: Saftige 2290 Euro will das Unternehmen für sein Spinning-Bike, und dann hat man noch nicht die einklickbaren Schuhe (129 Euro). Obendrauf kommt die Mitgliedschaft für 39 Euro im Monat, ohne die das Rad weitgehend nutzlos wäre. Den Mitgliedern werden darüber täglich Live-Spinning-Kurse direkt auf dem Display angeboten; zudem kann man aus aufgezeichneten Trainingsvideos wählen. Der Erfolg des Luxus-Konzepts macht neugierig: Also melde ich mich zum Ausprobieren im Shop an.

Wie läuft die Stunde ab? Im Geschäft gibt es eine Umkleide, Leih-Schuhe in der richtigen Größe hat das nette Team schon für mich bereitgestellt. Weil ich keine Erfahrung mit Spinning habe, muss mir jemand helfen, die Klickplatten an den Sohlen in den Pedalen einzurasten. Dann wählen wir einen Video-Kurs für mich aus – und entscheiden uns für ein 30-minütiges Einsteigertraining mit Erik Jäger, einem der wenigen deutschsprachigen Instruktoren.

Der hat eine gute Art, die ersten Schritte (beziehungsweise Tritte) zu erklären: Wie sollte ich auf dem Rad sitzen, wie greife ich den Lenker, wie stelle ich den richtigen Widerstand ein? Es läuft Musik, die auf die geforderte Trittfrequenz abgestimmt ist. Erik Jäger führt durch das Training, lässt erst mal entspannt treten, erhöht dann erst den Widerstand (als würde man bergauf fahren) und anschließend in Intervallen die Trittfrequenz, es geht schneller, man beginnt zu schwitzen. Was ein wenig merkwürdig ist, wenn man nicht in einem Fitnessstudio oder – wie es eigentlich gedacht ist – dem eigenen Wohnzimmer sitzt, sondern im Geschäft, das Schaufenster im Rücken. Zaudern gilt aber nicht: Am Ende kommen noch mal ein paar besonders schwere Intervalle. Im echten Training kann man jetzt noch eine Stretching-Einheit wählen, auch eine Auswahl von Kraftübungen oder Yoga gibt es.



Wie viel Spaß macht es als Anfänger? Deutlich mehr als gedacht. Man radelt zwar – logisch – alleine und immer geradeaus, aber die ständigen Wechsel bei Tempo und Widerstand, die treibende Musik (es gibt verschiedene Stile zur Wahl) und die Kommentare des Trainers (er könnte vielleicht öfter Redepausen machen...) im Video sorgen für Abwechslung. Spaß macht auch der Wettkampfcharakter: Auf dem Bildschirm wird durchgehend eingeblendet, wer sonst schon diesen Kurs im Laden getestet hat und wo ich gerade im Vergleich liege – enorm motivierend. Bei Live-Kursen kann man sogar direkt gegen Fahrer aus aller Welt antreten.