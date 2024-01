Classic Remise in Düsseldorf Wo Millionäre shoppen gehen

100 von ihnen stehen im permanenten Verkauf. Ferrari, Bugatti, Porsche, Mercedes, McLaren, Aston Martin und mehr. Die Preise: sechsstellig. „Das, was ihr hier seht, ist das, was der Markt gerade möchte“, sagt Hahn. Manche der Autos würden noch am gleichen Tag wieder verkauft, an dem sie ankommen. Die 30 Händler, die in der Classic Remise ansässig sind, haben oft langjährige Beziehungen zu ihren Kunden. Viele sind Sammler. Kommt ein interessanter Wagen rein, wissen sie, wen sie anrufen müssen. „Es ist wie eine Wall Street für hochwertige Fahrzeuge“, sagt Hahn.