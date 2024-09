Luxus Neubau in Oberkassel „Ralf Schmitz“ legt Berufung ein

An der Baugrube passierte monatelang erst mal nichts. Ein halbes Jahr später kippte die nächste Instanz – eben das OVG in Münster – den Beschluss der Düsseldorfer Richter. „Wer eine Wohnung in einem so genannten Kerngebiet, in dem der ,Alte Bahn­hof’ und das Vorhaben liegen, bezieht, dem ist grundsätzlich auch der in einem sol­chen Gebiet erlaubte Lärm zuzumuten“, so die OVG-Richter im vergangenen Dezember.