Erreger Sars-CoV-2 : Erster Fall von Corona-Erkrankung in Nordrhein-Westfalen

Erster Fall von Corona-Erkrankung in Nordrhein-Westfalen

Exklusiv Düsseldorf In NRW ist zum ersten Mal mindestens ein Patient positiv auf den Erreger der Corona-Krankheit, Sars-CoV-2, getestet worden. Wie unsere Redaktion aus mehreren Quellen erfuhr, geht es dabei um ein Ehepaar, das aus dem Selfkant stammt und in einem Erkelenzer Krankenhaus behandelt wurde.

Bei mindestens einem der Partner wurde der Erreger festgestellt. Einer der Partner ist ernsthaft erkrankt. Das Paar war nicht verreist, hatte aber über mehrere Ecken Kontakte zu Chinesen. In Düsseldorf wurden Krankenwagen für den Transport von Erkelenz zur Universitätsklinik nach Düsseldorf bereitgestellt. Diese Rettungswagen gehören zur Düsseldorfer Feuerwehr und sind mit einem besonderen Infektionsschutz ausgestattet.

Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch hat den Fall gegenüber unserer Redaktion bestätigt. Am Dienstagabend kam der Krisenstab des Kreises Heinsberg zusammen, um über den Fall zu beraten. Als erstes Ergebnis werden alle Schulen und Kitas im Kreisgebiet am Mittwoch geschlossen bleiben. Auch die Kreisverwaltung ist für den Publikumsverkehr geschlossen worden. Der Krisenstab des Landes Nordrhein-Westfalen soll am Mittwoch zu diesem Fall tagen.