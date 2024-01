Luise Raine aus Düsseldorf Der Hollywood-Star aus Düsseldorf

Heute kennen nur noch wenige den Namen Luise Rainer, in den 1930er Jahren war sie einer der Stars der Filmfabrik Hollywood: 1937 erhielt die in Düsseldorf aufgewachsene Schauspielerin einen Oscar für ihre Hauptrolle in der Kinorevue "The Great Ziegfeld", nur ein Jahr später gewann sie erneut den begehrtesten Filmpreis, diesmal für die Perl-S.-Buck-Verfilmung "The Good Earth". Am 30. Dezember 2014 starb Luise Rainer wenige Tage vor ihrem 105. Geburtstag in ihrem Wohnort London. Das Düsseldorfer Filmmuseum hatte sich in den vergangenen Jahren um ihr Andenken bemüht.