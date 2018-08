Luftreinhalteplan: Dieselfahrverbot – die Debatte in Düsseldorf geht weiter

Kritik von Umweltverbänden : So soll die Luft in Düsseldorf besser werden - auch ohne Dieselfahrverbot

Die Gegner sind erleichtert: Die Bezirksregierung will keine Fahrverbote für Dieselfahrer in Düsseldorf aussprechen. Stattdessen soll die Luft durch andere Maßnahmen verbessert werden - wir stellen in einem Video einige vor.

Düsseldorfs Diesel-Fahrer müssen vorerst nicht mit Fahrverboten rechnen, dafür könnte die Luftverschmutzung durch Stickoxide noch Jahre länger über dem Grenzwert liegen – das besagt der neue Luftreinhalteplan, dessen Kernpunkte die Bezirksregierung am Montag vorgestellt hat. Am Dienstag wurde das Papier offengelegt. Zum Jahreswechsel soll der Plan inkrafttreten – falls der Prozess nicht durch eine Klage gestoppt wird.

Bei den lokalen Verbänden, die an der Erstellung mitgewirkt haben, stieß das Ergebnis erwartungsgemäß auf gegensätzliche Reaktionen. Vertreter von Handel, Handwerk und Wirtschaft lobten den Verzicht auf Streckensperrungen. Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher hatte explizit vor den negativen Folgen für Wirtschaft und Pendler gewarnt, falls Strecken in der Innenstadt gesperrt würden. Dies war ein entscheidendes Argument dafür, solche Verbote als unverhältnismäßig zurückzuweisen. 112.000 Diesel-Pkw sind in Düsseldorf gemeldet, dazu kommen 170.000 Auto-Pendler.

Der Umweltverband BUND und der ökologisch orientierte Verkehrsverein VCD sind hingegen der Ansicht, dass der Plan den Anforderungen nicht gerecht wird, die das Bundesverwaltungsgericht festgelegt hatte. Sie kritisieren mangelnden Willen zur Veränderung – und erwarten erfolgreiche Klagen, wie es sie auch in Aachen und Stuttgart gegeben hat.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf vertagte am Dienstag seine Entscheidung zu möglichen Fahrverboten in der NRW-Landeshauptstadt. Beim Gerichtstermin erhielten die Vertreter der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zwei Exemplare des Plans, nun sollen sie Stellung nehmen. Eine Entscheidung wird im September erwartet. Vor dem Gericht an der Bastionstraße demonstrierten Mitglieder von Greenpeace für saubere Luft.







Die Bezirksregierung hatte verschiedene Szenarien für ein mögliches Fahrverbot durchgespielt und als nicht umsetzbar verworfen, wie bei der Pressekonferenz am Montag berichtet wurde. Eine Möglichkeit wäre die Sperrung der am meisten belasteten Straßen für Diesel etwa unterhalb der Abgasnorm Euro 6 gewesen. Die Bezirksregierung geht aber davon aus, dass der Verkehr auf Nebenstraßen ausweichen würde - die Luftverschmutzung würde sich also nur verlagern.

Eine Ausweitung auf den Bereich der bestehenden Umweltzone wurde demnach angesichts der Größe dieses Bereichs schnell verworfen. Geprüft wurde eine kleinere Zone, die den Lastring außen vor lässt. Der Bereich, der von den Bundesstraßen 1, 7 und 8 umgeben wird, umfasst die engere Innenstadt von Pempelfort bis Unterbilk. Auch bei diesem Szenario überwiegen aber nach Ansicht der Behörde die „wirtschaftlichen Beeinträchtigungen“.