Messung der Luftqualität in Düsseldorf : Stadt will Verkehr noch genauer steuern

Stadt will Verkehr noch genauer steuern

Messung der Luftqualität in Düsseldorf

Die Merowingerstraße in Bilk. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Ein neuer Messcontainer in Düsseldorf-Bilk soll die Luftqualität noch genauer überwachen. Damit will die Stadt den Verkehr zielgenauer steuern.

Auf der Merowingerstraße in Düsseldorf-Bilk steht seit Anfang September ein neuer Container zur Messung der Luftqualität. Installiert hat ihn dort das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) des Landes Nordrhein-Westfalen . Bislang waren dort sogenannte Passivsammler im Einsatz, diese wurden nun auf Wunsch der Stadt ersetzt.

Noch bis zum Jahr 2019 wurden auf der Merowingerstraße deutliche Grenzwertüberschreitungen für Stickstoffdioxid (NO 2 ) gemessen. Seit 2020 wird der gesetzliche Grenzwert für den Jahresmittelwert dort eingehalten.