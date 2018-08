Lufthansa verlässt Düsseldorf

Düsseldorf Bald kann man ab Düsseldorf mit Lufhansa nur noch nach Frankfurt oder München fliegen. Alles andere wickelt Eurowings ab. Der New-York-Flug der Kranich-Airline entfällt zum Winterflugplan.

Die Lufthansa wird bald kein Kabinenpersonal mehr am Flughafen Düsseldorf stationieren. Das bestätigte ein Sprecher der größten deutschen Airline auf Anfrage. Zum 30. März soll der Standort in der Landeshauptstadt geschlossen werden. In der vergangenen Woche war dazu ein Sozialplan vereinbart worden. Darin enthalten ist, dass die Stewardessen und Purser entweder zu einem der beiden Lufthansa-Drehkreuze München oder Frankfurt wechseln und von dort aus eingesetzt werden, oder eine Abfindung erhalten. Insgesamt sind davon 400 Mitarbeiter betroffen.

Schon vor der Insolvenz der Konkurrenz durch Air Berlin hatte die Lufthansa mit dem Rückzug vom größten Flughafen Nordrhein-Westfalens begonnen. Sukzessive wurden mehr und mehr Strecken an die Billigtochter Eurowings abgegeben. Heute werden nur noch die Flüge zu den Drehkreuzen der Lufthansa mit den weiß-blauen Kranichfliegern durchgeführt. Das sind etwa zwölf bis 14 Flüge am Tag in die bayerische Hauptstadt und fünf bis sechs Flüge nach Frankfurt.

Einzige verbliebene Langstrecke der Lufthansa ab Düsseldorf ist der Direktflug nach New York Newark. Sechs Mal in der Woche wird der Non-Stop-Flug noch angeboten. Doch auch der ist bald Geschichte, zum Beginn des Winterflugplanes entfällt der Flug. Von einer Übernahme durch Eurowings ist in dem Fall nichts bekannt. Die Eurowings fliegt in New York aber den Flughafen JFK an. Die Lufthansa-Tochter Eurowings ist nach dem Rückzug der Mutter und der Pleite des Konkurrenten Air Berlin inzwischen mit Abstand die wichtigste Fluggesellschaft am Düsseldorfer Flughafen.