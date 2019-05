Mehr Chancen in der Bildung : Lufthansa spendet an Düsseldorfer Schulen

Die Hilfsorganisation übergibt die Spende an den Verein „Chancenwerk e.V.“, um ein Düsseldorfer Lernprojekt zu fördern. Foto: Lufthansa Group - help alliance

Düsseldorf Hilfsorganisation der Lufthansa Group - help alliance - unterstützt Hilfsprojekt an Düsseldorfer Schulen mit 121.200 Euro. Help alliance setzt sich weltweit in Projekten dafür ein, Kinder und Jugendliche zu befähigen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Das Düsseldorfer Lernprojekt „Destination Bildungschancen“ hilft Schülern, ihre Fähigkeiten stärker weiterzuentwickeln, als es ihnen ohne diese Lernförderung möglich wäre. Wir möchten mithelfen, Perspektiven für sie zu schaffen“, sagt Andrea Pernkopf, Geschäftsführerin der Hilfsorganisation „help alliance“.

Das Düsseldorfer Projekt „Destination Bildungschancen“ ist seit 2015 Teil der Hilfsorganisation der Lufthansa. Das Projekt basiert auf dem Konzept der Bildungsförderung, das in an der Dieter-Forte-Gesamtschule, der Realschule Benrath und der Freiherr-vom-Stein-Realschule umgesetzt wird. Vom Verein „Chancenwerk e.V.“ durchgeführt, unterstützt es Schüler, deren Familien aus finanziellen, zeitlichen oder sprachlichen Gründen nicht beim Lernen helfen können. „Die Spende ermöglicht uns die erfolgreiche Weiterführung des Projekts. Wir können für viele Kinder einen Ort schaffen, an dem sie unabhängig von Leistungsdruck lernen können“, sagt Marwa Mohamad, pädagogische Koordinatorin von „Chancenwerk e.V.“.