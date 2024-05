Online-Portal zeigt Fotos So hat sich das moderne Düsseldorf entwickelt

Die Landeshauptstadt hat in der Spanne eines Menschenlebens eine rasante Entwicklung durchgemacht. Ein Angebot des Landes im Internet führt das dem Betrachter eindrucksvoll vor Augen. Luftbilder und Satellitenaufnahmen aus 70 Jahren können da, wenn man sich einen Ort herausgesucht hat, nach und nach angeschaut werden. Auf einer Zeitleiste kann man beliebig in den Jahrzehnten hin und her hüpfen. Möglich macht die Zeitreise das Online-Tool „TIM“, das von der Bezirksregierung Köln auf Basis von historischen Luftbildern und Satellitenaufnahmen veröffentlicht wurde. Bequem lässt sich nachvollziehen, wie sich Landschaften, Straßen und Architektur zwischen 1951 und 2021 verändert haben.