Neue Messwerte : Luftbelastung an Hauptstraßen in Düsseldorf geht zurück

Luftbelastung an Hauptstraßen in Düsseldorf geht zurück

Düsseldorf Die Luft ist im ersten Halbjahr 2020 besser gewesen als im Vorjahreszeitraum. Dies besagt eine Auswertung des Umweltamts. Als Grund gibt das Amt nicht nur das geringere Verkehrsaufkommen wegen der Corona-Pandemie an.

(RP) Die Stickstoffdioxid-Belastung an Düsseldorfer Hauptverkehrsstraßen ist im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen Nur noch an einer Messstelle, der auf der Merowingerstraße, wurde der Grenzwert mit 41 Mikrogramm je Kubikmeter Luft im Jahresmittel leicht überschritten. Dabei handelt es sich um die Straßenseite ohne Umweltspur. Bei allen anderen Messstationen und -punkten in Düsseldorf wird der Grenzwert dagegen eingehalten.