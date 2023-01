Lützerath-Protest Aktivisten kleben sich an Düsseldorfer Innenministerium fest

Klima-Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben sich in Düsseldorf am NRW-Innenministerium festgeklebt. Etwa ein Dutzend Menschen, darunter eine Mutter mit Kind, waren an der Aktion in Düsseldorf beteiligt, wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte. Ein Polizeisprecher bestätigte die Aktion auf Anfrage unserer Redaktion.