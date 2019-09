Ausstellung in Düsseldorf : Julia Sossinka begeistert mit Farben

Julia Sossinka lädt zum Abtauchen in ihre farbenfrohe Installation im Kulturbahnhof Eller. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Die Lüpertz-Schülerin zeigt im Kulturbahnhof eine große textile Rauminstallation.

Künstlerin Julia Sossinka (35) ist in Hattingen geboren und lebt heute in Berlin. „Ich arbeite eigentlich immer sehr farbenfroh, Farben sind das, was mich am meisten an der Kunst begeistert“, sagt sie. An der Kunstakademie Düsseldorf studierte sie Malerei bei Markus Lüpertz und ist seit 2008 Meisterschülerin. „Ich war ungefähr zwölf Jahre in Düsseldorf.“ Schon mit 17 Jahren nahm sie die Kunstakademie aufgrund ihrer besonderen künstlerischen Eignung im Jahr 2000 an. Zwei Jahre später startet sie dort ihr Studium der „Freien Kunst“. Jetzt kam sie als Gast des 26. Sommerateliers in den Kulturbahnhof Eller. „Ich habe hier im Bahnhof gearbeitet und zeige, was in diesen anderthalb Monaten entstanden ist“, sagt sie.

An Balken hängen die Stücke ihrer textilen Installation in farbigen Stoffen und verschiedenen Formen, die ein besonderes Raumerlebnis schaffen, wenn man hindurchgeht, oder sie von der Seite betrachtet. Hinzu kommen Projektionen kombiniert mit Musik, jeder kann förmlich ein- und abtauchen in dieser Welt, die Julia Sossinka im Kulturbahnhof schafft. „Man kann so einen Moment das Draußen vergessen“, beschreibt sie selbst die Arbeit.

Der Raum sei wunderbar geeignet für so eine große Installation, „weil er viel Platz nach oben hat“. In einem weiteren Raum zeigt Sossinka im Rahmen der zweiwöchigen Ausstellung auch groß- und kleinformatige Bilder. Kräftige Farben, in dicker, pastöser Ölmalerei, die sie in mehreren Schichten aufträgt. Es dominieren Farben, Strukturen und deren Zusammenspiel.