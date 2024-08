Veranstaltungen in Düsseldorf Luegalleefest: Verkaufsoffener Sonntag und buntes Programm

Das erste Luegalleefest fand 1998 statt. Inzwischen ist es längst Tradition geworden, dass jeweils am letzten Sonntag der Sommerferien rundum die Luegallee zum Feiern und Shoppen eingeladen wird. Manfred Simon, der als Geschäftsführer des Vereins „Wir in Oberkassel“ die Organisation des Festes – in diesem Jahr zum 126-jährigen Bestehen der Allee – übernimmt, findet: „Gerade heute ist es wichtig, dass sich der Einzelhandel in den Stadtteilen auch mal am Sonntag präsentiert. Da kann die ganze Familie ohne Zeitdruck einkaufen. Schließlich ist der Online-Handel 24 Stunden geöffnet.“