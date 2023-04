Mobilität in Düsseldorf Entscheidung zum Verkehrsversuch auf der Luegallee gefallen

Auf der Luegallee werden Autofahrer in Kürze nur noch eine Spur pro Richtung vorfinden. Im Verkehrsausschuss ist am Mittwochabend mit großer Mehrheit ein Test beschlossen worden, wobei eine Fahrbahn in einen Radfahrstreifen umgewandelt wird. Zudem liegt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit dann bei Tempo 30. Voraussichtlich im Juni soll der auf sechs Monate angelegte Versuch starten. Die Erfahrungen der Öffentlichkeit sollen zum Beispiel mit Hilfe von Fragebögen erhoben, auch Verkehrszählungen in den Bewertungsprozess einfließen.