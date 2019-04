„Laden läuft auch ohne deine Posts gut“ : Youtuber will umsonst in Düsseldorfer Club und erntet Shitstorm

Youtuber will umsonst in Düsseldorfer Club und erntet Shitstorm

Düsseldorf Das hat sich Luca Scharpenberg alias „Concrafter“ wohl anders gedacht: Statt Zustimmung bekommt der 23-jährige Youtuber Hass-Kommentare, nachdem er sich über die Reaktion eines Düsseldorfer Club-Managers geärgert hatte.

Der 23-Jährige wollte mit seinen Freunden in der Düsseldorfer Altstadt feiern gehen. Und wäre es nach ihm gegangen, am liebsten in einem Club, der ihn gratis hineinlässt, eine Flasche Alkohol spendiert und auch noch einen Tisch für Scharpenberg und seine Gruppe bereit hält. Zahlen wollte er mit seiner eigenen Währung: nämlich drei Storys auf Instagram, die nach seinen Angaben bis zu 200.000 Follower sehen. Gute Werbung für den Club, dachte sich Scharpenberg, der über den Vorfall in der Altstadt ein Video bei Youtube hochgeladen hat.