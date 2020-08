Lotte aus Lörick – (M)ein Hundeleben : Ich und mein Mensch

Lörick Lotte, Weimaraner-Hündin aus Lörick, lässt ihren Chef Hans Onkelbach nicht aus den Augen. Pizza ohne sie? Das geht ja gar nicht! Und was glauben Sie, wie lange die Hündin vor verschlossenen Türen wartet?

Ich und mein Mensch sind ein gutes Team. Ich mache oft, was er will, und er tut immer, was ich will. An der Leine gehe ich nur, wo es sein muss, er dagegen immer. Problemlos. Meine Leine ist aus Leder und sichtbar, seine ist aus meinem Instinkt und unsichtbar. Manchmal glaube ich, er merkt sie gar nicht.