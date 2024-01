Verlassene Gebäude in Düsseldorf Lost Place an der Emmastraße

Die Emmastraße als kleine Seitenstraße von der Oberbilker Allee und Zugang zum Volksgarten mag vielleicht nicht unbedingt die allererste Adresse in der Stadt sein, doch spätestens seit es dort am Ende das beliebte Fisch- und Tapas-Restaurant Emmafisch gibt, kennen auch viele Düsseldorfer diese verschlafene Sackgasse, die dort sonst wohl nicht abgebogen wären. Nun ist es aber leider so, dass es direkt gegenüber seit vielen Jahren ein ehemaliges Firmengebäude gibt, das heutzutage gerne mit „Lost Place“ umschrieben wird – ein verlassenes und sich selbst überlassenes Gebäude, das niemanden mehr zu interessieren scheint.