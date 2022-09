Denkmäler in Düsseldorf : Lorbeerblätter am Ratinger Tor wurden frisch vergoldet

Lorbeerblätter am Ratinger Tor wurden frisch vergoldet

Denkmäler in Düsseldorf

Düsseldorf Zum Tag des offenen Denkmals wurde das nördliche Torhaus, das von den Düsseldorfer Jonges als Domizil genutzt wird, herausgeputzt. Die Arbeiten konnten dank der Unterstützung der Stiftung Edmund Spohr durchgeführt werden.

Das denkmalgeschützte Ratinger Tor ist das einzige noch vorhandene Stadttor der ursprünglichen Stadt Düsseldorf . Das ursprüngliche Zolltor besteht aus zwei fast quadratischen Bauten im klassizistischen Stil, die an antike Tempelbauten erinnern. An jeweils drei Seiten befinden sich dorische Säulen. Die oberen Steinplatten sind mit Lorbeerkränzen versehen, die goldfarben bemalt wurden.

Das nördliche Torhaus wurde 1984 an die Düsseldorfer Jonges verpachtet und von dem Heimatverein saniert. Das Gebäude wird zu Vorstandssitzungen und Vereinsfeiern genutzt, es kann auch für kleinere Veranstaltungen gebucht werden. Der Öffentlichkeit ist es einmal im Jahr anlässlich des Tages des offenen Denkmals zugänglich – und der findet jetzt am Sonntag wieder statt, wenn Neugierige zwischen 11 und 16 Uhr an mehreren Führungen teilnehmen können.