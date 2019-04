6000 Euro in Münzen : Lokführer nimmt Koffer voll Geld an sich - Videokameras überführen ihn

Lokführer nimmt Koffer voll Geld an sich - Videokameras überführen ihn

6000 Euro in Münzen

Düsseldorf Ein Lokführer hat gestanden, in einem Zug zwei Koffer voll Geld entdeckt und den Löwenanteil davon für sich abgezweigt zu haben. Der 48-Jährige wurde durch Überwachungskameras überführt, die Tat ereignete sich am Düsseldorfer Hauptbahnhof.

Das berichtete die Bundespolizei am Freitag. Das Geld sei dann bei einer Hausdurchsuchung in seinem Keller sichergestellt worden. Es handele sich um die Ersparnisse eines Nigerianers, die dieser für eine Operation in Deutschland verwenden wollte.