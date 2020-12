Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise in Düsseldorf : Wie die Stadt im Lockdown runterfährt

Der Apple-Store am Schadowplatz ist leergeräumt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In dieser historischen Weihnachtszeit ist in Düsseldorf so wenig los wie noch nie. Der Lockdown hat extreme Auswirkungen auf das wirtschaftliche Leben in der Stadt, was sich an vielen Bildern und Faktoren ablesen lässt.