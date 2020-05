Finanzen in der Corona-Krise : Loch in der Stadtkasse liegt schon bei 185 Millionen Euro

Düsseldorf Die Kämmerin geht davon aus, dass die Rücklage von 250 Millionen nicht reichen wird, um vor allem die Steuerausfälle auszugleichen. Zudem wird sie wohl höhere Kredite aufnehmen müssen als bislang erlaubt.

Der Stadt brechen immer mehr Einnahmen weg. Vor allem die Gewerbesteuer fließt längst nicht so wie im Haushalt eingeplant. 15.000 Unternehmen zahlen sie in Düsseldorf, von ihnen liegen mittlerweile 2826 Herabsetzungsanträge vor und 605 auf Stundungen, wie Kämmerin Dorothée Schneider unserer Redaktion sagte. Dazu zählen auch Unternehmen mit städtischer Beteiligung wie Messe und Flughafen. Ausfälle bei ähnlichen Ertragsformen hinzugerechnet, kommt Schneider mittlerweile auf ein Minus von 172 Millionen Euro.

Vor diesem Hintergrund empfindet sie die Steuerschätzung des Bundes vom Donnerstag auf Düsseldorf umgerechnet zu optimistisch: Finanzminister Olaf Scholz (SPD) war von einem Minus von 24,8 Prozent ausgegangen. Für Düsseldorf hieße das bei eigentlich geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 998 Millionen Euro, dass man bei 243,4 Millionen Euro weniger landen würde. „Auch wenn das schon eine Riesenzahl ist, ich bin skeptisch, dass das so kommt“, sagt Schneider. Deshalb habe sie schon Liquiditätskredite in Höhe von 200 Millionen Euro aufgenommen. Und sie fürchtet, dass der vorgesehene Rahmen von 500 Millionen Euro nicht reichen wird, so dass sie dem Rat wohl die Entscheidung über eine Anhebung dieses Deckels vorlegen werde. Momentan geht sie zwar weiterhin davon aus, dass am Ende des Jahres 300 bis 500 MIllionen Euro weniger in die Kasse gespült werden, aber auch nur, wenn sich der aktuelle Informationsstand nicht verändere.