Diskussion um Düsseldorfer Stadtstrand : Gegner und Genießer

Düsseldorf Politiker und Vereine finden, der Stadtstrand verschandele das Rheinufer. Der Betreiber erzählt hingegen von zufriedenen Gästen.

„Die harte Kritik von vielen Seiten trifft mich persönlich“, sagt Andreas Knapp, Betreiber der neuen Düsseldorfer Stadtstrände. Zuletzt hatten verschiedene Vereine, Parteien und Institutionen das Konzept mit den Containern in Frage gestellt. Vor allem der Standort am Kit wird teilweise hart angefeindet.

Dennoch ist er zufrieden mit dem, was er mit seinem Team am Rheinufer aufgebaut hat. „Die Stadtstrände sind gut besucht“, erzählt er. Auch die Menschen, die vor Ort in der Sonne liegen, bewerten die Atmosphäre positiv: „Ruhig, entspannt, wirklich toll“, beschreibt etwa Claudia Nilenski ihren Besuch am Stadtstrand.