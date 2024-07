Verfahren innerhalb eines Tages eingestellt Lob für „doppelblitzschnelle“ Staatsanwaltschaft in Düsseldorf

Dazu verfasste ihr Anwalt am 11. Juli eine Verteidigungsschrift, die er an diesem Tag um 9.32 Uhr elektronisch an die Ermittlungsbehörde schickte. Tage danach erhielt er Antwort von der Staatsanwaltschaft. Demnach hat die Behörde das Verfahren gegen die 56-Jährige direkt eingestellt – und zwar unter demselben Datum des Anwaltsschriftsatzes. „Blitzschneller geht’s wirklich nicht“, fand Anwalt Vetter lobende Worte.