Livemusik: Goldene Musik am Südpark

Freizeit-Tipp : Goldene Musik am Südpark

Kapelle Petra beendet das Goldmucke Openair am 7. September. Foto: Marcel Strecker

Düsseldorf Indie-Rock, Punk, Pop und Deutschrap: Diese Musikgenres sind ab dem 16. August beim Goldmucke Sommer-Openair in den Vier Linden zu hören.

Bereits zum fünften Mal treten insgesamt 15 Bands an 15 Abenden von Ende Juni bis Anfang September unter dem neuen Namen auf. Bis 2017 hieß die musikalische Reihe in dem Biergarten Vierlinden noch „Sommerklänge unter den Linden“. Essen kann wie immer selber mitgebracht werden, Grills können ausgeliehen werden. Getränke müssen allerdings vor Ort gekauft werden. Der Einlass ist jeweils um 19 Uhr, die Konzerte starten um 20.30 Uhr.

16. August Das Highlight des diesjährigen Goldmucke Sommer-Openair kommt in Gestalt von Michael Sebastian Kurth am 16. August in die Vierlinden. So heißt der deutsche Rapper Curse mit bürgerlichem Namen. Seit mehr als 20 Jahren rappt der 39-Jährige über das eigene Leben, verarbeitet gescheiterte Beziehungen und übt Selbstkritik. Dabei hat er auch schon mit Marius Müller-Westernhagen und Gentleman zusammengearbeitet. Im Februar veröffentlichte der Mindener Rapper sein siebtes Studioalbum „Die Farbe von Wasser“. Dabei werden knallende Beats mit anspruchsvollen Texten kombiniert. Das Konzert ist leider schon ausverkauft, Tickets sind auch nicht an der Abendkasse erhältlich.

Info Kartenverkauf, Beginn, Wetter und Essen Tickets Die Karten für die einzelnen Konzerte kosten zwischen 8 und 16 Euro. Erhältlich sind sie unter www.goldmucke.de. Eine Abendkasse gibt es nicht. Adresse Alle Konzerte finden in dem Biergarten Vierlinden statt, Siegburger Straße 25. Beginn Einlass ist immer um 19 Uhr, los geht es um 20.30 Uhr. Wetter und Essen Ob es regnet, hagelt oder schneit: Alle Bands treten bei jedem Wetter auf. Bei Regen sind überdachte Plätze vorhanden. Essen kann selber mitgebracht werden, auch Grillgut, wofür man sich einen Grill ausleihen kann. Getränke müssen wiederum gekauft werden.

21. August Schon fünf Tage später geht es weiter mit „Und wieder Oktober“. Passend zu ihrem Namen bezeichnet die Band seine Musikrichtung als „Herbst-Pop“. Die Lieder bewegen sich zwischen Melancholie und Lebensfreude. Die Band begann als Straßenmusik-Duo und besteht heute aus sechs Künstlern. Instrumente wie Bass, Geige, Cello und Klavier untermalen den Gesang von Marc Frensch und Sarah Kulawik. Mit „Superheld“ gab die im Rheinland beheimatete Band der achten Pastewka-Staffel ihren Soundtrack. Für acht Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren kann man die Band in den Vier Linden live erleben.







zurück

weiter

23. August Im Jahre 2010 wurde die Punkband zunächst unter dem Namen „Lyon Estates“ gegründet. Der Name war schon vergeben, weswegen ein neuer her musste. Heute stehen Kampfsport oder richtig „KMPFSPRT“ vor allem für deutsche, sozial-kritische Texte. Mit ihrem ersten Album im Jahre 2012 „Das ist doch kein Name für ’ne Band“ gingen sie auf die ungewöhnliche Schreibweise ihres Namens ein, der eher weniger „punkig“ ist. In diesem Jahr erschien „Gaijin“, was im Japanischen Außenseiter bedeutet. Die Band beschäftigt sich darin vor allem mit dem Rechtsruck in Deutschland und damit, dass ihrer Meinung nach zu viele wegsehen. Auch das Altwerden in Randgruppen ist Inhalt ihrer Texte. Tickets für den 23. August kosten 14,30 Euro.

30. August Auch die im Moment erfolgreichste lettische Indie-Pop Band macht halt in den Vier Linden. Carnival Youth kann schon vier Studioalben ihr Eigen nennen, die sie seit der Gründung 2012 produziert haben. Die Band um die Brüder Emil und Edgar Kaupers machen Lieder sowohl in englischer als auch lettischer Sprache. Der Eintritt kostet 14 Euro plus Vorverkaufsgebühren.