LIVE 24-Stunden-Protest in Düsseldorf Hunderte Fahrzeuge legen Verkehr temporär lahm

Düsseldorf · Hunderte Lkw, Traktoren und Autos zogen am Samstag in einem langen Autokorso durch die Düsseldorfer Innenstadt, um gegen Beschlüsse der Bundesregierung zu protestieren. Der Verkehr war teils massiv behindert. Insgesamt ist der Protest in der Stadt für 24 Stunden angemeldet. Wir berichten im Liveblog.

17.02.2024 , 19:43 Uhr

23 Bilder So rollen die Demo-Fahrzeuge in Düsseldorf durch die Stadt 23 Bilder Foto: Anne Orthen (orth)

(csr)