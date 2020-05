Liste des NRW-Landesregierung : Das sind die 14 „gefährlichen Orte“ in Düsseldorf

Das sind die 14 „gefährlichen Orte“ in Düsseldorf

Ein Passant geht im Maghreb-Viertel in Düsseldorf eine Straße entlang. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Gefährliche Orte, die aber eigentlich nicht so richtig gefährlich sind: Die NRW-Landesregierung hat nun die Auskünfte erteilt, zu denen sie der Verfassungsgerichtshof auf Betreiben der AfD verpflichtet hatte. Hunderte Straßen wurden genannt, 14 davon in Düsseldorf.

Die Landesregierung hat auf Betreiben der AfD Hunderte Straßen und Plätze in Nordrhein-Westfalen genannt, die im Sinne des Polizeigesetzes „gefährlich und verrufen“ sein sollen. Sie beantwortet damit eine Anfrage von AfD-Abgeordneten aus dem Jahr 2017. Weil das Innenministerium diese Anfrage zunächst nicht vollständig beantworten wollte, hatte es jahrelangen Streit gegeben.

Bereits vor zwei Jahren hatte die Landesregierung 44 Orte in NRW nach dieser Definition benannt und Städten zugeordnet. Konkrete Angaben dazu wurden aber verweigert. Das sei unzulässig, hatte der Verfassungsgerichtshof moniert und die Landesregierung im Januar gezwungen, die Anfrage zu beantworten. Die Abgeordneten hätten einen Informationsanspruch.

Nun werden in einer seitenlangen Tabelle Straßen und Plätze genannt, die diese 44 Gebiete definieren. Besonders viele Ortsangaben werden für Köln, Dortmund und Essen genannt. Für Aachen sind 35 Ortsangaben aufgeführt, für Düsseldorf 14. So ist in der Landeshauptstadt damit das Bahnhofsviertel markiert, nicht aber die Altstadt.