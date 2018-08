Linkspartei fordert Untersuchungsausschuss nach Freispruch im Wehrhahn-Prozess

Düsseldorf Der Freispruch im Prozess um den Düsseldorfer Wehrhahn-Anschlag hat nun auch politische Konsequenzen: Die NRW-Linke fordert einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Landtag.

Nach dem Freispruch im Wehrhahn-Prozess fordert nun auch die NRW-Linke einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, um die Ermittlungen nach dem Sprengstoffanschlag im Juli 2000 zu überprüfen. Parteisprecherin Inge Höger fordert insbesondere die Klärung der Rolle des Verfassungsschutzes, der bis kurz vor der Tat einen V-Mann im Umfeld des am Dienstag Freigesprochenen platziert hatte. Davon war die Polizei erst Jahre später informiert worden. Bereits die Prozessbeobachter des Projekts „NSU watch“ hatten am Jahrestag des Anschlags einen Untersuchungsausschuss gefordert.

„Bittere Enttäuschung für die Opfer“

Den Freispruch, gegen den die Staatsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof vorgehen will, nannte Gisele Spiegel, Witwe des früheren Präsidenten des Zentralrats der Juden, bei Facebook eine Schande. Die Jüdische Gemeinde Düsseldof hatte bereits am Dienstag erklärt, außer Gericht und Verteidigung glaube niemand an die Unschuld des Angeklagten.