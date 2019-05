Fahrplanwechsel im Juni : 701 in Düsseldorf fährt bald immer bis zum Dome

Düsseldorf Die Rheinbahn reagiert zum Fahrplanwechsel im Sommer auf die Kritik nach der Verlängerung der Strecke: Alle Züge der 701 fahren bald bis zur Endstation am ISS Dome. Fahrgäste müssen sich zudem an drei neue Haltestellen-Namen gewöhnen.

Der Takt der Linie 701 wird zwischen Heinrichstraße und Dome/Am Hülserhof verdichtet

Im Jahr 2017 war endlich die lange angekündigte Verlängerung der Straßenbahnstrecke zwischen Rath und dem ISS Dome in Betrieb gegangen. Bei Fahrgästen führte aber zu Kritik, dass die Linie 701 nur alle 20 Minuten bis zur Endhaltestelle durchfährt, jeder zweite Zug endet seitdem schon an der Heinrichstraße.

Weil die U71 versetzt ebenfalls im 20-Minuten-Takt fährt, ergab das zwar insgesamt einen 10-Minuten-Takt. Für 701-Pendler zum Beispiel zum S-Bahnhof Rath war das aber ein Nachteil, weil sie in jedem zweiten Zug an der Heinrichstraße auf Weiterfahrt warten müssen.

Lösungsansatz Die Rheinbahn will an den Kernthemen Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Sauberkeit arbeiten und verspricht eine „Qualitätsoffensive“. Ein junges Team aus dem Betrieb hat eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet, zudem sollen lange versprochene Besserungen endlich angegangen werden.

Drei Haltestellen werden umbenannt

Ganz in der Nähe fällt ein weiterer altbekannter Name weg: Die Haltestelle „Rheinbahnhaus“ (Linien U74, U76, U77, 805) auf der Hansaallee wird zu „Comenius-Gymnasium“. Der Grund: Die Rheinbahn hat ihre Verwaltung in einen Neubau in Lierenfeld verlegt.