Mousse T. legte in Düsseldorf auf Lindner lud zur Jubiläumsparty über den Dächern Düsseldorfs

Vor 50 Jahren legte der Architekt Otto Lindner mit seinem ersten Hotel in Düsseldorf den Grundstein für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Diese wurde am Donnerstagabend ausgelassen im Lindner Congress Hotel in Lörick gefeiert. Die Familie um Gastgeber und Aufsichtsratsvorsitzenden Jörg Lindner begrüßte rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung in der 19. Etage in „Otto‘s Skybar“. Diese soll an den Unternehmensgründer erinnern, der während des Krieges als Maurer ins Berufsleben startete und schließlich als studierter Ingenieur ein beachtliches Hotel-Konglomerat hinterließ. „Hier stand der Schreibtisch meines Vaters“, sagte Jörg Lindner in der Bar und zeigte auf den entsprechenden Platz. In seiner Rede sprach er lange von Otto Lindner Senior, der prägenden Einfluss auf seine Söhne und auch die Hotelbranche hatte. Auch Oberbürgermeister Stephan Keller sprach ein paar Worte.