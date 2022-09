Industrie in Düsseldorf : Warum Lindemann wieder Lindemann heißt

Industrie in Düsseldorf

Ein Bild aus früheren Zeiten, als die Maschinen noch in Düsseldorf gefertigt wurden. Foto: Hans-Juergen Bauer/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Der Düsseldorfer Maschinenbauer mit langer Tradition hat die Weichen für die Zukunft neu gestellt. Wie es jetzt für das Unternehmen weiter geht.

Diese Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1913, als Waldemar Lindemann das Unternehmen für den Bau von Maschinen gründete. Heute ist es spezialisiert auf den Bau von Schreddern, Scheren und Pressen für die Metallrecycling-Industrie. Es gibt 180 Mitarbeiter und weltweit 14 Standorte. Vor sieben Jahren wurde die Fabrik von Metso-Lindemann an der Erkrather Straße geschlossen, Start-ups haben sich auf dem „Factory Campus“ angesiedelt. Erhalten bleibt weiterhin das Service-Center mit einer Fläche von 8000 Quadratmetern in Reisholz, wo Maschinenteile repariert und aufbereitet sowie Originalersatzteile hergestellt werden. Das Hauptquartier des Unternehmens ist an der Grafenberger Allee zu finden.