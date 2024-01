Verkehr in Düsseldorf Mehrheit für die Fahrradstraße

Und dann war da ja noch die Sache mit dem Spielplatz an der Limburgstraße. Den wollte die CDU im Zuge der Maßnahme an die Altenbergstraße verlegen, da er aktuell ohnehin ziemlich heruntergekommen ist, zu nah an der Güterzugstrecke und im Sommer in der prallen Sonne liegt. Nun teilte die Stadt in der Sitzung dummerweise aber mit, dass im Rahmen des Masterplans Kinderspielplätze für die Sanierung von vier Spielplätzen insgesamt fast 800.000 Euro zur Verfügung stehen – unter anderem auch für den an der Limburgstraße. „Das Geld ist aber bestimmt nicht für eine Neuerrichtung an anderer Stelle gedacht, dafür würde der Anteil wohl auch kaum reichen“, mutmaßte Maria Icking. Und ob das mit dem reduzierten Lärmpegel an neuem Ort „Luftlinie zehn Meter weiter weg von der Bahn“ so richtig sei, zweifelte Julian Deterding an. Petra Müller-Gehl (Linke) fand die Idee wiederum ganz charmant, „denn mir liegt das Wohl der Kinder am Herzen, und wenn der neue Standort im Schatten liegt, macht das Sinn“. Genau das glaubt der Grüne Marco Huppertz nicht: „Die geplante neue Fläche hat genauso wenig Schatten wie die alte.“