Kritik in Düsseldorf Ein-Euro-Jobs: Sozialverbände kämpfen gegen Kürzungen

Erst war er Filialleiter, dann ist er in einen Burnout und schließlich in eine Depression gerutscht. „Ich war eineinhalb Jahre nicht draußen“, sagt Daniel. Jetzt hat er wieder eine Struktur im Alltag: Er arbeitet Vollzeit im Fairhaus in Flingern, dort führt er Verkaufsgespräche. Im Fairhaus können gebrauchte Möbel und Kleidung zu einem günstigen Preis gekauft werden. Kunden sind bedürftige Menschen, aber auch Normalverdiener. Der 45-Jährige bezieht Bürgergeld, für seine Arbeitsgelegenheit (Ahg) – auch „Ein-Euro-Job“ genannt – erhält er circa 75 Euro im Monat. Bei der Ahg geht es darum, Langzeitarbeitslose wieder ins Berufsleben zu integrieren.