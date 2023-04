Fotos Lieselottes kurzes Leben - Euthanasie-Opfer aus Düsseldorf

Aus dem St.-Josef-Haus im Düsseldorfer Stadtteil Unterrath wurde Lieselotte 1943 nach Scheuern verlegt. Das Heim in dem Stadtteil von Nassau an der Lahn war damals eines der so genannten Zwischenlager auf dem Weg nach Hadamar, wo Menschen mit Behinderung ermordet wurden. Von dort kam das Kind nach Idstein, einem weiteren Zwischenlager.