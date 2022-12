Lieferengpässe in Düsseldorfer Apotheken „Wir haben gar keine Medikamente mehr für Kinder“

Der Apothekerverband Nordrhein in Düsseldorf hatte bereits vor drei Wochen vor einem Versorgungsnotstand gewarnt. Rund 1000 Medikamente seien nicht lieferbar oder gar nicht mehr bei den Herstellern zu bekommen. Ein Großteil werde in wenigen Betrieben in China und Indien produziert. Steht dort die Produktion still, kommt es auch in Europa zu Engpässen. Auch exklusive Rabattverträge und gestiegene Herstellungskosten werden als Gründe angeführt – darum zögen sich manche Hersteller zurück, das Angebot schrumpft. Die Situation erschwere die Arbeit des medizinischen und pharmazeutischen Personals immer mehr. Der Verband fordert daher, die Arzneimittelproduktion langfristig zurück nach Europa zu verlagern.