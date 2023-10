Lieferengpässe in Apotheken „Sieh zu, dass du Medikamente hast“

So schlimm wie im vergangenen Winter, sagen sie, war es zuvor noch nie. Die Apotheke liegt in einer Nebenstraße in Lichtenbroich, neben einem Edeka-Markt und vier Arztpraxen, darunter ein Allgemeinmediziner und eine Kinderärztin, gegenüber Einfamilienhäuser mit Backsteinfassade. In die Ortsteil-Apotheke am Stadtrand von Düsseldorf verirrten sich im letzten Winter Mütter und Väter aus anderen Stadtteilen, die auf der Suche nach Fiebersaft bereits fünf andere Pharmazien abgeklappert hatten. Sie trauten sich kaum, zu fragen, ob sie noch eine Packung für ihr zweites Kind bekommen könnten, vorsorglich. Es kamen sogar Anrufe aus anderen Städten – ein Kölner arbeitete sich immer weiter nördlich, bis er in Lichtenbroich landete. Und immer wieder mussten die Apotheker Menschen abweisen, weil sie einfach nicht an die Medikamente kamen.