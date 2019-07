Tier gesichtet : Lief ein Wolf durch Wersten?

Düsseldorf Mehrere Werstener wollen in der vergangenen Woche das Tier gesichtet haben. Die Behörden fordern Personen auf, sich zu melden, die ebenfalls etwas gesehen oder sogar Fotos gemacht haben.

Läuft in Düsseldorf ein Wolf herum? Nicht nur Daniela Engels, sondern auch Cornelia Wynants hält das für möglich. Beide haben am frühen Morgen des 10. Juli in Wersten ein Tier gesehen, dass einem Wolf zumindest zum Verwechseln ähnlich sieht. „Ich war mit meinem Hund auf einer Runde durch den Grünzug an der Hügelklause, als ich das Tier in rund 30 Metern Entfernung entdeckte.“ Nachdem sie einige Tage später mitbekam, dass auch andere Anwohner in Wersten meinen, an jenem Morgen einen Wolf gesehen zu haben, kam sie ins Grübeln. „Das Tier sah schon aus wie ein Wolf“, sagt sie und stützt damit die Beobachtung von Daniela Engels, die das Tier gegen 5.30 Uhr auf dem Kärtner Weg erblickte und die Sichtung dem Landesumweltamt mitteilte.