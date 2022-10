Lieferdienst in Düsseldorf : Welches Essen die Düsseldorfer sich am Liebsten liefern lassen

Welches Essen die Düsseldorfer sich am Liebsten liefern lassen

Lieferdienst in Düsseldorf

Burger sind beliebt, landeten aber nicht an der Top-Position Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Düsseldorf Der Lieferdienst Uber Eats hat Bestellungen von rund 35.000 Düsseldorfern ausgewertet. An erster Stelle liegt dabei ein eher überraschendes Gericht, aber auch ein Klassiker ist in den Top 3.

Die Düsseldorfer bestellen sich beim Lieferdienst Uber Eats am Liebsten indisches Naan-Brot. Das hat eine Auswertung rund ein Jahr nach dem Start des Services in der Landeshauptstadt ergeben. Dahinter landeten gesunde Bowls, die gerade voll im Trend liegen,und an Platz 3 ein Klassiker: der Cheeseburger.