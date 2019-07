Für eine Absage des Kirmes-Feuerwerks : Lieber eine Laser-Show

Eine Laser-Show statt des Feuerwerks wäre ein bewusstes Zeichen gegen den Klimawandel.

Ja, das Feuerwerk ist schön. Aber einer Stadt, die erst vor Kurzem den Klimanotstand ausgerufen hat, steht solche eine Veranstaltung nicht gut zu Gesicht. Zwar ist die ausgestoßene Menge an CO2 nur vergleichsweise gering. Problematischer ist schon der Feinstaub. Aber auch der wird beim Feuerwerk der Rheinkirmes in deutlich geringeren Mengen ausgestoßen als an Silvester. Viel wichtiger ist die Symbolwirkung. In einer Zeit, in der wir alle an einem Strang ziehen sollten, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, könnte man auf das Abfackeln von Schwarzpulver verzichten, um ganz bewusst ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen. Eine Laser-Show wäre eine gute Alternative. Und von denen gibt es mittlerweile richtig kreative. Man muss nur den Mut haben auch mal neue Wege zu gehen.