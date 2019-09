Handel in Düsseldorf : Lidl an der Kö setzt auf Kunden aus direktem Umfeld

In der eher kleinen neuen Filiale des Discounters in der Stadtmitte gibt es viele kurze Gänge und Winkel. Foto: Nicole Lange

Düsseldorf Die Fläche des Discounters an der Einkaufsmeile ist ungewöhnlich verwinkelt und deutlich kleiner als die meisten anderen. Am Donnerstag wird die Filiale mit einer Feier eröffnet.

Die neue Lidl-Filiale an der Königsallee sieht vor allem die Arbeitnehmer, die in der Nähe tätig sind, als ihre potenziellen Kunden. „Es arbeiten rund 50.000 Menschen in einem 700-Meter-Radius um das Geschäft herum“, sagte Timo Niegel, Portfoliomanager des Lidl-Immobilienbüros Düsseldorf, am Mittwoch bei einer Veranstaltung in der Filiale. Gäste aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft durften sie vor der Eröffnung am Donnerstag besichtigen.