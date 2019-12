Traditionsgeschäft in Düsseldorf : Licht im Raum: Geschäft vor dem Aus

Jule Dinnebier und Daniel Klages zeigen die „White Moons“, ein eigenes Produkt. . Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Laden an der Graf-Adolf-Straße schließt vermutlich im Februar oder März, die Produktion eigener Leuchtmittel geht weiter.

Wieder gibt ein Traditionsgeschäft in Düsseldorf auf: „Licht im Raum“ an der Graf-Adolf-Straße wird es aller Voraussicht nach nur noch zwei bis drei Monate geben. „Wir haben Insolvenz angemeldet“, bestätigt Geschäftsführer Daniel Klages unserer Redaktion. Was sind die Gründe, wie geht es weiter? Die Fakten:

Das Unternehmen 1956 gründeten Lisa und Johannes Dinnebier im vierten Stock an der Graf-Adolf-Straße 49 eine Handelsvertretung für Lampenhersteller. Drei Jahre später startete das Geschäft im Erdgeschoss. 1962 wurden die Düsseldorfer erster deutscher Vertriebspartner der italienischen Firma Artemide. Die Tochter der Firmengründer, Jule Dinnebier, und ihr Mann Daniel Klages bieten heute dort 60 Marken an.

Info Im Keller ist ein Museum mit Designer-Leuchten Ausstellung Bei „Licht im Raum“, Graf-Adolf-Straße 49, kann zu den normalen Öffnungszeiten eine Ausstellung historischer Designer-Leuchten besichtigt werden. Von 150 Exemplaren werden stets um die 40 gezeigt.

Schau In der Reihe „Design trifft Kunst“ geht es aktuell um Olafur Eliasson. Der dänische Künstler isländischer Herkunft beschäftigt sich vornehmlich mit physikalischen Phänomenen in der Natur.

Über Jahrzehnte hat sich die Familie mit einem qualifizierten Verkäuferteam einen guten Ruf bei vielen Menschen aus Düsseldorf und der Region aufgebaut. 1965 gründeten die Dinnebiers zudem ein Büro für Lichtplanung, zahlreiche Großprojekte wie die Beleuchtung des Deutschen Pavillons bei der Weltausstellung in Brüssel wurden angepackt.

Auf der Referenzliste des professionellen Planungsbüros stehen heute hunderte Kirchen, Hotels, Casinos, Kulturbauten. In Düsseldorf gehören beispielsweise der Industrieclub und die Mitsubishi-Electric-Halle dazu, ebenso die Neanderkirche. Dort hängen die schlicht-funktionalen Leuchten der firmeneigenen Ocular-Serie von der Decke.

Das ist das Besondere bei „Licht im Raum“: Das Unternehmen steht auf zwei Beinen. Es stellt seit 30 Jahren eigene Lampen her: Clip, Ocular, Stilio und Moons heißen die Produktlinien. Die Moons sind mehfach national und international ausgezeichnet worden, nun auch die daraus entwickelte Tischleuchte namens „Maylily“. Sie wird im März auf der Lichtmesse in Frankfurt den „Iconic Award“ des Rats für Formgebung erhalten.

Die Insolvenz In eine Schieflage geraten ist die Licht im Raum Dinnebier GmbH. Sie betreibt mit 16 Mitarbeitern das Geschäft und die Lichtberatung in Düsseldorf.

Nicht betroffen ist die Dinnebier Licht GmbH, sie betreibt in Solingen die Manufaktur, wo die Lampen hergestellt werden. Auch das professionelle Planungsbüro sitzt dort. „Beides läuft normal weiter“, sagt Klages. Im Jahr werden rund 2000 Lampen hergestellt, zudem Sonderanfertigungen für besonders große Räumlichkeiten (Verwaltungs- und Kulturbauten, Hotels etc). Am Standort Solingen arbeiten ebenfalls 16 Mitarbeiter.

Die Gründe Seit drei Jahren gingen laut Klages die Umsätze an der Graf-Adolf-Straße zurück. Die Leute schätzten die gute Beratung, sagt Klages, kauften aber immer öfter im Internet. Zudem sorgte der Umbau des Kaufhofs für Einbrüche. „Es wäre besser gewesen, damals einen neuen Standort zu suchen.“

Erschwerend kommt hinzu, dass der Vermieter ab Januar mehr Geld von Klages verlangt. Die Miete steigt sogar, obgleich „Licht im Raum“ rund 300 der mehr als 1000 Quadratmeter abgibt.

Unter dem Strich ist der Aufwand zu hoch und der Ertrag zu gering. Klages geriet in einen Liquiditätsengpass, da auch das so wichtige Wintergeschäft nicht so anlief wie erwartet. Er sei froh, dass er noch die Novembergehälter mit dem Weihnachtsgeld habe auszahlen können, sagt der Geschäftsführer. „Auch von den Lieferanten muss niemand auf sein Geld warten.“ Den Mitarbeitern will er bei der Jobsuche helfen, eine Kraft ist bereits vermittelt.

Die Zukunft Am Montag fand an der Graf-Adolf-Straße der erste große Termin mit Insovenzverwalter Gregor Kreplin statt. „Ein großes und schönes Geschäft, aber offenbar suboptimal mit Blick auf Laufkundschaft“, sagt er. Die geschilderten Probleme könne er nachvollziehen. Er werde im Rahmen des vorläufigen Insolvenzverfahrens nun die Bücher prüfen, auf jeden Fall gibt es Verbindlichkeiten bei Banken. Wie es weitergeht, steht noch nicht definitiv fest. Wahrscheinlich ist ein Räumungsverkauf, vermutlich schon im Februar oder März.

Jule Dinnebier und Daniel Klages konzentrieren sich zukünftig auf den Standort in Solingen. Die Manufaktur ist gerade erst für 1,5 Millionen Euro neu gebaut und in diesem Jahr fertiggestellt worden. Später kann sich Klages erneut ein Geschäft in Düsseldorf vorstellen: kleiner und nur mit den eigenen Produkten.