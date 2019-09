Café in Düsseldorf : Leysieffer auf der Kö hat geschlossen

Düsseldorf (oks) Das Café Leysieffer auf der Königsallee hat seine Pforten geschlossen. Das teilt der Betreiber durch einen Aushang in seinem Schaufenster gegenwärtig mit. Die Stühle und Tische vor dem Café sind zusammengestellt und mit einer Kette verschlossen.

Erst im April dieses Jahres hatte das Unternehmen mit Sitz in Osnabrück Insolvenz angemeldet. Es wollte sich dabei in Eigenregie neu ausrichten.Das Unternehmen wolle die Chance einer nachhaltigen Sanierung nutzen, teilte es damals mit. Gegenwärtig führt Jan Leysieffer das 1909 gegründete Unternehmen.

Leysieffer stellt Pralinen, Schokolade, Trüffel, Kuchen und Torten her. Außerdem betreibt die Firma Cafés und Confiserien in mehr als zwei Dutzend Städten in ganz Deutschland, darunter bislang auch in Düsseldorf. Zudem gibt es eine Filiale in Peking.